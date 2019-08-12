"Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом"

Теги спартак москваахмат

"Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом"

Московский "Спартак" показал, что осталось за кадром матча пятого тура чемпионата России с "Ахматом", в котором "красно-белые" одержали гостевую победу со счетом 3:1.

В ролике показано, как футболисты проводят разминку, прибывают на стадион в Грозном, а также самые интересные моменты матча.

Благодаря победе "Спартак" вышел на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре "Спартак" сыграет в московском дерби с ЦСКА. Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 20:00 мск.

Не пропустите: Шнуров сочинил стих, посвящённый оскорблению арбитра в матче "Ахмат" - "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Снейдер объявил о завершении карьеры

Снейдер объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Ростов Ростов 4 8
7 Рубин Рубин 5 7
8 Урал Урал 5 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов