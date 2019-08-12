"Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом"
Московский "Спартак" показал, что осталось за кадром матча пятого тура чемпионата России с "Ахматом", в котором "красно-белые" одержали гостевую победу со счетом 3:1.
В ролике показано, как футболисты проводят разминку, прибывают на стадион в Грозном, а также самые интересные моменты матча.
Благодаря победе "Спартак" вышел на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре "Спартак" сыграет в московском дерби с ЦСКА. Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 20:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|ЦСКА Москва
|5
|10
|3
|Локомотив Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Ростов
|4
|8
|7
|Рубин
|5
|7
|8
|Урал
|5
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1