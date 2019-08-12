"Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом"

Московский "Спартак" показал, что осталось за кадром матча пятого тура чемпионата России с "Ахматом", в котором "красно-белые" одержали гостевую победу со счетом 3:1.

В ролике показано, как футболисты проводят разминку, прибывают на стадион в Грозном, а также самые интересные моменты матча.

Благодаря победе "Спартак" вышел на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре "Спартак" сыграет в московском дерби с ЦСКА. Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 20:00 мск.

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