"Спартак" показал, что осталось за кадром дерби с "Локомотивом"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик о матче 14-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Напомним, что "красно-белые" стали триумфаторами дерби, разгромив соперника со счётом 3:0. Дебютный гол в РПЛ забил Эсекьель Понсе, дубль в активе Джордана Ларссона.

"Первый выездной матч Доменико Тедеско прошёл в Москве - "Спартак" отправился на "РЖД Арену", где в столичном дерби сразился с "Локомотивом". "За кадром" долгожданной победы остались моменты, которые стоит увидеть! Включайте наше новое видео, чтобы ещё раз испытать восхитительные эмоции от триумфа любимой команды", - говорится в описании к видеозаписи.

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