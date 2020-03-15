"Спартак" показал, что осталось за кадром игры против "Оренбурга"

"Спартак" выложил видео, в котором продемонстрировано, что осталось за кадром игры против "Оренбурга" (3:1).

На видео присутствует прибытие команды и фанатов на стадион, лучшие моменты встречи, а также эмоции игроков, тренеров и болельщиков.

Напомним, что после 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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