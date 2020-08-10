"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи"

"Спартак" на своем ютуб-канале показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).

"Красно-белые" большую часть матча вел в счете, однако "Сочи" удалось отыграться благодаря двум пенальти, из-за которых главный арбитр был отстранен от судейства.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 14 августа и начнется - в 20:00 (мск).

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