"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 5-го тура РПЛ с "Ротором"

"Спартак" на своем ютуб-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром матча 5-го тура РПЛ с "Ротором" (1:0).

Победный гол в этой встрече забил хавбек московского клуба Зелимхан Бакаев.

После 5 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Катаре| http://soccernews.ru