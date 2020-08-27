"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 5-го тура РПЛ с "Ротором"
"Спартак" на своем ютуб-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром матча 5-го тура РПЛ с "Ротором" (1:0).
Победный гол в этой встрече забил хавбек московского клуба Зелимхан Бакаев.
После 5 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.
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|Арсенал Тула
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|27
|10
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|11
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