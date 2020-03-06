"Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с ЦСКА

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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с ЦСКА

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео, посвящённое матчу 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

"В четвертьфинале ОЛИМП - Кубка России "Спартак" и ЦСКА провели сумасшедший матч на "Открытие Арене"! Четыре тайма, одно удаление, пять голов и миллионы счастливых красно-белых болельщиков. Кубковое дерби получилось максимально горячим и страстным. Ураган эмоций от Доменико Тедеско, запредельный настрой футболистов нашей команды и громогласная поддержка родных трибун - такой нам запомнится игра, которая вывела "Спартак" в полуфинал турнира", - говорится в описании видео на официальной странице "красно-белых" в YouTube.

В полуфинале Кубка России "Спартак" сыграет с питерским "Зенитом". В другой паре "Химки" встретятся с "Уралом" или "Шинником".

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