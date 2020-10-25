"Спартак" показал, что осталось за кадром матча против "Краснодара"

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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча против "Краснодара"

В 12-м туре РПЛ "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" (3:1).

Пресс-служба московского клуба выпустила видео, в котором показано, что осталось за кадром матча.

Напомним, что "Спартак" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая "Зенит" на 3 очка.

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