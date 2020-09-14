"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, посвященный матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Спартаковцы показали прибытие команды на стадион, кадры из матча, а также эмоции футболистов, тренеров и болельщиков.

"Спартак" открыл счет в матче, отличился Эсекьель Понсе. Впрочем, еще до перерыва "армейцев" вывели вперед Хердур Магнуссон и Никола Влашич. В концовке встречи третий гол забил Чидера Эджуке.

После 7 туров "Спартак" занимает третье место в чемпионате России, ЦСКА находится на 4-й позиции.

Не пропустите: Скелотто не перейдёт в "Спартак". | http://soccernews.ru