"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА

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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, посвященный матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Спартаковцы показали прибытие команды на стадион, кадры из матча, а также эмоции футболистов, тренеров и болельщиков. 

"Спартак" открыл счет в матче, отличился Эсекьель Понсе. Впрочем, еще до перерыва "армейцев" вывели вперед Хердур Магнуссон и Никола Влашич. В концовке встречи третий гол забил Чидера Эджуке.

После 7 туров "Спартак" занимает третье место в чемпионате России, ЦСКА находится на 4-й позиции.

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