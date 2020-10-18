"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Химками"

Московский "Спартак" на официальном YouTube-канале опубликовал ролик, посвященный победе команды в матче 11-го тура чемпионата России над "Химками" (3:2).

Спартаковцы показали прибытие команды на стадион, разминку футболистов, интересные моменты встречи, а также эмоции тренеров и болельщиков.

Благодаря победе "Спартак" догнал "Зенит", который лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали по 24 очка.

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