"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Краснодаром"

Пресс-служба московского "Спартака" показала, что осталось за кадром матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:1).

В ролике спартаковцы показали прибытие игроков на стадион "Открытие Арена", интересные моменты матча, а также эмоции футболистов и тренеров. Единственный гол в середине второго тайма с пенальти забит нападающий "быков" Ари.

После 21 тура "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "красно-белые" проведут 14 марта на выезде с "Оренбургом".

Не пропустите: "Краснодар" обратился в РФС из-за судейства в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru