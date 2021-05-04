"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с тульским "Арсеналом" (видео)
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео того, что происходило за кадром матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом".
В видео показали, как футболисты московского клуба прогулялись по Туле, прибыли на стадион, разминались перед матчем. Кроме того, в ролике показаны самые интересные моменты матча, а также слезы вратаря Александра Селихова после финального свистка.
Напомним, что "красно-белые" одержали победу со счетом 2:1. В середине первого тайма счет открыл Александр Соболев, но в концовке тайма "Арсеналу" удалось отыграться благодаря автоголу Ильи Кутепова. Во втором тайме победу "красно-белым" принес Джордан Ларссон.
"Спартак", набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 23 очками остался на 13-й позиции.
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