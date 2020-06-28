"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Уфой"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик, посвященный матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:0).

В ролике показали прибытие команд на стадион, эмоции игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.

Напомним, что в концовке встречи нападающий "Спартака" Александр Соболев забил гол, но он был отменен из-за офсайда. Через несколько минут мяч после удара Соболева, возможно, пересек линии ворот, но арбитр Владислав Безбородов гол не засчитал.

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