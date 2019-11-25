"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Уралом"

Пресс-служба "Спартака" представила ролик о том, что осталось за кадром матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (0:0).

В ролике показали прибытие команды в Екатеринбург, приезд на стадион "Екатеринбург Арена", а также эмоции игроков и тренеров во время матча.

После 17 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 18-м туре московский клуб на выезде встретится с лидером турнира "Зенитом". Матч состоится 1 декабря.

Не пропустите: Руководство "Зенита" отреагировало на оскорбления Дзюбы во время матча "Урал" - "Спартак". | http://soccernews.ru