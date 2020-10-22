"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с "Енисеем" (0:1). Несмотря на поражение, "красно-белые" вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице. Московский клуб встретится с "Краснодаром".

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