"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"

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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с "Енисеем" (0:1). Несмотря на поражение, "красно-белые" вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице. Московский клуб встретится с "Краснодаром".

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