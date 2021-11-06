"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Лестером"

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео, посвящённое игре 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".

Напомним, что встреча в Англии завершилась ничьей 1:1, а вратарь "красно-белых" Александр Селихов отразил пенальти.

"Красно-белые набрали важное очко в гостевом матче Лиги Европы. Виктор Мозес забил красивый мяч с передачи Михаила Игнатова, а Александр Селихов отразил пенальти. Антураж игры и интервью автора спартаковского гола - в нашем видео из Лестера", - говорится в описании к ролику.

"Спартак" набрал 4 очка в 4 турах ЛЕ и пока занимает последнее место в группе. Москвичам осталось сыграть с "Наполи" дома и "Легией" на выезде.

Не пропустите: Каррера ответил на вопрос о возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru