"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом"

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Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео, посвящённое игре 13-го тура чемпионата России против "Ростова".

Напомним, что встреча на "Открытие Банк Арене" завершилась ничьей 1:1, при чём столичная команда упустила победу на 95-й минуте.

"Красно-белым не хватило нескольких секунд, чтобы одержать победу над ростовчанами и прервать неудачную серию. Радостные эмоции от первого гола Руслана Литвинова за основу "Спартака" и разочарование в концовке", - говорится в описании к ролику.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 13 матчах.

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