"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео того, что осталось за матчем 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).
В составе московского клуба голом отметился Джордан Ларссон, второй мяч Михаил Меркулов забил в свои ворота.
После 8 туров РПЛ "Спартак" делит лидерство с "Зенитом", имея в активе 17 очков.
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