"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео того, что осталось за матчем 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).

В составе московского клуба голом отметился Джордан Ларссон, второй мяч Михаил Меркулов забил в свои ворота.

После 8 туров РПЛ "Спартак" делит лидерство с "Зенитом", имея в активе 17 очков.

Не пропустите: Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"| http://soccernews.ru