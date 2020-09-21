"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

Теги спартак москварубин

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео того, что осталось за матчем 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).

В составе московского клуба голом отметился Джордан Ларссон, второй мяч Михаил Меркулов забил в свои ворота.

После 8 туров РПЛ "Спартак" делит лидерство с "Зенитом", имея в активе 17 очков.

Не пропустите: Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду

Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов