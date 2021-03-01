"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"Пресс-служба московского "Спартака" на своем youtube-канале выложила видео, в котором представили обзор ярких моментов матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Рубина" (0:2).

"Квинси впервые сыграл за "Спартак" после возвращения из "Аякса" и провел на поле все 90 минут. К сожалению, матч сложился для нас неудачно: в конце первого тайма красную карточку получил Зобнин, а во второй половине "Рубин" забил два гола. Встреча Промеса с родными трибунами и все горячие моменты игры", - презентовали видео москвичи.

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