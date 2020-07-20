"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Зенитом"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала самые интересные моменты полуфинального матча Кубка России с петербургским "Зенитом" (1:2).

Спартаковцы показали в ролике прибытие обеих команд на стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, эмоции игроков, тренеров и зрителей, а также самые интересные моменты матча.

"Зенит" одержал победу благодаря голам Артема Дзюбы с пенальти и Далера Кузяева. В финале Кубка России "Зенит" сыграет с "Химками" (25 июля).

Напомним, что руководство и тренерский штаб "Спартака" выразил недовольство судейством в матче с "Зенитом" и потребовали объяснений от Российского футбольного союза.

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