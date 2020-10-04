"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Зенитом"

Пресс-служба московского "Спартака" показала самые интересные моменты матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (1:1).

"Главный матч осени прошел в шикарной атмосфере и завершился боевой ничьей. Главные моменты битвы с действующим чемпионом — в нашем видео", - говорится в описании видео на канале "Спартака" в YouTube.

В этой встрече счет в начале второго тайма открыл Александр Ерохин, но в концовке "красно-белых" от поражения спас Эсекьель Понсе.

"Зенит" и "Спартак" продолжают делить 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Оба клуба набрали по 21 очку.

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