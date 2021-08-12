"Спартак" показал, что осталось за кадром ответного матча с "Бенфикой"

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" подготовила видеоотчёт об ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Бенфики".

В опубликованном ролике есть кадры разминки футболистов, эмоциональные моменты с трибун и ключевые эпизоды самой игры.

Напомним, что "Бенфика" победила со счётом 2:0 и прошла дальше. "Спартак" теперь сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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