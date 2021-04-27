"Спартак" показал, что осталось за кадром победного дерби с ЦСКА (видео)

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"Спартак" показал, что осталось за кадром победного дерби с ЦСКА (видео)Фото: Твиттер @fcsm_official 
Пресс-служба "Спартака" разместила на официальном YouTube-канале видео с тем, что осталось за кадром матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

"Как всегда страстный Доменико Тедеско, супергол Джордана Ларссона и радость после важнейшей победы — в нашем огненном видео с "Открытие Банк Арены"!" — прокомментирована публикация.

Напомним, победу "красно-белым" принес шведский нападающий Джордан Ларссон, отличившийся на 52-й минуте игры.

В текущей турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает третье место, имея в своем активе 50 набранных очков. У ЦСКА - 46 баллов и шестая строчка.

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