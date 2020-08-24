"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом"

"Спартак" обыграл "Локомотив" (2:1) в матче 4-го тура РПЛ. В составе "красно-белых" голами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Московский клуб на своем ютуб-канале показал, что осталось за кадром встречи.

В 5-м туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Ротором". Матч состоится 26 августа.

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