"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Партизаном"

Теги спартак москвапартизан

"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Партизаном"

"Спартак" на своем официальном ютуб-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Партизаном" (3:2) в 3-м туре Кубка Париматч Премьер. 

В этой встрече голами отметились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

По итогам трех играл красно-белые набрали 7 баллов и досрочно выиграли турнир.

А еще: Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Капитан "Астон Виллы" Грилиш готов летом перейти в "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Астон Виллы" Грилиш готов летом перейти в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов