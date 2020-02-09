"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Партизаном"

"Спартак" на своем официальном ютуб-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Партизаном" (3:2) в 3-м туре Кубка Париматч Премьер.

В этой встрече голами отметились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

По итогам трех играл красно-белые набрали 7 баллов и досрочно выиграли турнир.

А еще: Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"| http://soccernews.ru