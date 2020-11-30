"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Ротором"

Московский "Спартак" на своем ютуб-канале опубликовал видео, в котором показано, что происходило за кадром матча 16-го тура РПЛ с "Ротором" (2:0).

В составе победителей голами отметились Александр Кокорин, реализовавший пенальти, и Самуэл Жиго, забивший на последней минуте матча.

"Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.

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