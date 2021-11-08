"Спартак" показал, что осталось за матча с "Локомотивом"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спартака" в официальном канале в YouTube показала самые интересные моменты матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
В ролике показали прибытие команды на стадион, предматчевую разминку, моменты матча, эмоции футболистов и зрителей.
В середине первого тайма счет открыл Гирано Керк, а на 35-й минуте "красно-белые" остались в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова. На 64-й минуте счет сравнял Наиль Умяров.
"Локомотив", набрав 25 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 19 очками по-прежнему занимает девятую позицию.
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