"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Оренбургом"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:2).

В ролике показали прибытие "красно-белых" на стадион "Открытие Арена", разминку команды, эмоции футболистов и тренеров, а также самые яркие моменты матча.

После окончания матча руководство московского клуба отправило в отставку главного тренера команды Олега Кононова. Временно исполняющим обязанности наставник "красно-белых" назначен Сергей Кузнецов.

После 11 туров "Спартак" занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. В 12-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Краснодаром".

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