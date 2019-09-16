"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Уралом"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:2).
В ролике показали прибытие "красно-белых" на стадион "Открытие Арена", разминку команды, эмоции футболистов и тренеров, а также самые яркие моменты матча.
Спартаковцы открыли счет в начале матча, отличился Самуэль Жиго, но во втором тайме победу гостям принесли голы Владимира Ильина и Отмара Эль-Кабира.
После девяти туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В 10-м туре "красно-белые" на выезде сыграют с "Уфой". Матч состоится 20 сентября.
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|Команда
|М
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|7
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|Спартак Москва
|7
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|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4