"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Уралом"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:2).

В ролике показали прибытие "красно-белых" на стадион "Открытие Арена", разминку команды, эмоции футболистов и тренеров, а также самые яркие моменты матча.

Спартаковцы открыли счет в начале матча, отличился Самуэль Жиго, но во втором тайме победу гостям принесли голы Владимира Ильина и Отмара Эль-Кабира.

После девяти туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В 10-м туре "красно-белые" на выезде сыграют с "Уфой". Матч состоится 20 сентября.

Не пропустите: Юран: "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса". | http://soccernews.ru