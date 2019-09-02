"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Зенитом"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).
В ролике показали прибытие "красно-белых" на стадион "Открытие Арена", разминку команды, эмоции футболистов и тренеров, а также самые яркие моменты матча.
Победу "Зениту" принес гол 36-летнего полузащитника Юрия Жиркова, который отличился дальним ударом на 41-й минуте.
Благодаря победе "Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Спартак" опустился на шестую позицию.
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|8
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|8
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|8
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|Ахмат
|7
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|8
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