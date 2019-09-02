"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Зенитом"

Теги спартак москвазенит санкт-петербург

"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Зенитом"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).

В ролике показали прибытие "красно-белых" на стадион "Открытие Арена", разминку команды, эмоции футболистов и тренеров, а также самые яркие моменты матча.

Победу "Зениту" принес гол 36-летнего полузащитника Юрия Жиркова, который отличился дальним ударом на 41-й минуте.

Благодаря победе "Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Спартак" опустился на шестую позицию.

Не пропустите: "Спартак" заявил Крала на сезон в чемпионате России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" объявила о переходе Мхитаряна

"Рома" объявила о переходе Мхитаряна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов