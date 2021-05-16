"Спартак" показал эмоции игроков после завоевания серебряных медалей (видео)

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" показала эмоции футболистов после ничейного результата матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (2:2).

"Эмоции - top, top, top", - говорится в официальном твиттере "красно-белых".

По ходу матча "Спартак" проигрывал со счетом 0:2, но сумел уйти от поражения. Благодаря ничьей "Спартак" занял второе место в чемпионате России, завоевал серебряные медали, а также добился путевки в квалификационный турнир Лиги Чемпионов.

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