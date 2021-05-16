"Спартак" показал эмоции игроков после завоевания серебряных медалей (видео)
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" показала эмоции футболистов после ничейного результата матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (2:2).
"Эмоции - top, top, top", - говорится в официальном твиттере "красно-белых".
Эмоции – pic.twitter.com/xsRzWUOb76— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
КОМАНДА ❤️ pic.twitter.com/pnjSMJe4Hx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
По ходу матча "Спартак" проигрывал со счетом 0:2, но сумел уйти от поражения. Благодаря ничьей "Спартак" занял второе место в чемпионате России, завоевал серебряные медали, а также добился путевки в квалификационный турнир Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Феерия "Зенита", камбэк "Спартака" и поражение ЦСКА: все результаты 30-го тура РПЛ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Атлетико" одержал невероятную победу над "Осасуной" и остался лидером Ла Лиги
-
Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов
-
Гол вратаря принес "Ливерпулю" победу в матче с "Вест Бромвичем"
-
"Спартак" позвал Роналду, который может уйти из "Ювентуса"
-
Феерия "Зенита", камбэк "Спартака" и поражение ЦСКА: все результаты 30-го тура РПЛ
Лента новостей
-
1
"Барселона" дома проиграла "Сельте"
-
"Атлетико" одержал невероятную победу над "Осасуной" и остался лидером Ла Лиги
-
Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов
-
Газизов высказался об итоговом втором месте "Спартака" в РПЛ
-
2
Гол вратаря принес "Ливерпулю" победу в матче с "Вест Бромвичем"
-
Марко Николич высказался о своем будущем
-
"Спартак" позвал Роналду, который может уйти из "Ювентуса"
-
Чорлука ярко попрощался с "Локомотивом"
-
В "Сочи" рассказали, когда клуб поборется за чемпионство
-
Рауль высказался о возможном назначении на пост наставника "Реала"
-
"Спартак" показал эмоции игроков после завоевания серебряных медалей (видео)
-
Диогу Жота выбыл до конца сезона
-
"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон"
-
Феерия "Зенита", камбэк "Спартака" и поражение ЦСКА: все результаты 30-го тура РПЛ
-
"Краснодар" повторил свой антирекорд
-
"Уфа" обыграла "Арсенал" и сохранила прописку в РПЛ
-
Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Краснодара"
-
Дзюба прокомментировал покер в матче с "Тамбовом"
-
Рауль Рианчо прокомментировал успехи Тедеско в "Спартаке"
-
Олич прокомментировал поражение от "Динамо"