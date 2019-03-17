"Спартак" показал форму на дерби двух столиц с "Зенитом"

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"Спартак" показал форму на дерби двух столиц с "Зенитом"

В матче 20-го тура чемпионата России московский "Спартак" на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом". Встреча состоится сегодня, 17 марта.

Хозяева выйдут на поле в традиционных цветах - красных футболках и белых цветах.

Матч пройдет на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 мск.

В данный момент "Зенит", набрав 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак" находится на четвертой позиции, набрав 32 балла. В первом круге команды сыграли вничью с Санкт-Петербурге со счетом 0:0.

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