"Спартак" показал фото из раздевалки после победы в дерби с ЦСКА

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"Спартак" показал фото из раздевалки после победы в дерби с ЦСКА

Пресс-служба "Спартака" в твиттере опубликовала фотографию из раздевалки команды после победы над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.

"Победная раздевалка", - гласит подпись к снимку.

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 благодаря дублю Самюэля Жиго.

Набрав три очка, "красно-белые" обогнали армейцев в турнирной таблице РПЛ и теперь занимают четвёртое место.

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