"Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала фотографию домашнего стадиона "Открытие Арена", которая готова к четвертьфинальному матчу Кубка России с ЦСКА.
"К возобновлению сезона готовы!" – сообщается в Twitter московского клуба.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Поединок начнется в 19:30 мск.
Победитель матча в полуфинале Кубка России сыграет с победителем пары "Ахмат" - "Зенит", которые также встретятся 4 марта.
Не пропустите: Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане
-
Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам
-
Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги"
-
Лига Чемпионов снова в деле: Месси будет соревноваться с Марадоной, а "Бавария" попробует отомстить "Челси" за финал 2012-ого
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Чорлукой
Лента новостей
-
Зидан рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире
-
"Сельта" готова выкупить трансфер хавбека "Барселоны"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
1
Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса
-
Рамос высказался о своем будущем в "Реале"
-
5
"Барселона" не собирается расставаться с Дембеле
-
Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов
-
Нападающий киевского "Динамо" серьезно наказан за употребление допинга
-
Воспитанник "Спартака" стал игроком армянского клуба "Пюник"
-
1
Бонуччи назвал Роналду боевой машиной
-
Рамос высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
-
"Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА
-
"Спартак" теряет Умярова
-
1
"Ювентус" не вернет фанатам деньги за билеты, хотя матч с "Интером" пройдет без зрителей
-
"Челси" нацелился на одного из лучших вратарей мира
-
Кроос рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Сын Роналду завел страницу Instagram. У него уже почти 600 тысяч подписчиков
-
Экс-вратарь "Челси": "Однажды Коста снял штаны и сел на лицо Чалобе"
-
3
"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15