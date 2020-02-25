"Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА

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"Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала фотографию домашнего стадиона "Открытие Арена", которая готова к четвертьфинальному матчу Кубка России с ЦСКА.

"К возобновлению сезона готовы!" – сообщается в Twitter московского клуба.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Поединок начнется в 19:30 мск.

Победитель матча в полуфинале Кубка России сыграет с победителем пары "Ахмат" - "Зенит", которые также встретятся 4 марта.

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