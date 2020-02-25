"Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала фотографию домашнего стадиона "Открытие Арена", которая готова к четвертьфинальному матчу Кубка России с ЦСКА.

"К возобновлению сезона готовы!" – сообщается в Twitter московского клуба.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Поединок начнется в 19:30 мск.

Победитель матча в полуфинале Кубка России сыграет с победителем пары "Ахмат" - "Зенит", которые также встретятся 4 марта.

Не пропустите: Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака". | http://soccernews.ru