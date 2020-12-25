"Спартак" показал, как Аиртон и Жиго отмечают католическое Рождество

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"Спартак" показал, как Аиртон и Жиго отмечают католическое Рождество

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала семейные фото двух защитников команды.

На фоне рождественских ёлок с членами своих семей запечатлены Лукас Аиртон и Самюэль Жиго.

"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

В текущем сезоне Аиртон сыграл за "красно-белых" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. В активе Жиго за указанный период 3 мяча и 1 результативная передача в 17 играх.

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