"Спартак" показал, как футболисты готовятся к возобновлению сезона РПЛ

Теги спартак москва

"Спартак" показал, как футболисты готовятся к возобновлению сезона РПЛ

"Спартак" в ютуб-канале выложил видео с тренировки команды. 

Игроки московского клуба провели восстановительную тренировку на базе в Тушино.

Чемпионат России, остановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. В первом матче "Спартак" сыграет 20 июня в Туле против "Арсенала".

Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" Кинк рассказал, как Червиченко пытался сорвать его трансфер| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию"

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов