"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео

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"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео

"Спартак" показал, как готовился к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".

"В субботу "красно-белые" провели в Тушине предматчевую тренировку накануне гостевой встречи Премьер-Лиги "Локомотив" - "Спартак", - сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 27 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало встречи в 16:30 мск.

После 13 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Спартак" находится на 11-й позиции, имея в активе 15 набранных баллов.

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