"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео
"Спартак" показал, как готовился к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".
"В субботу "красно-белые" провели в Тушине предматчевую тренировку накануне гостевой встречи Премьер-Лиги "Локомотив" - "Спартак", - сообщается в официальном Twitter московского клуба.
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 27 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало встречи в 16:30 мск.
После 13 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Спартак" находится на 11-й позиции, имея в активе 15 набранных баллов.
Не пропустите: Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока сентября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира
-
"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео
-
В Турции тренер побил футболистов в перерыве матча
-
1
Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим
-
Хорватский вратарь привез гол в свои ворота, празднуя несуществующий гол сопернику
-
Внучка соратника Гитлера раскритиковала футбольных фанатов
-
В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе
-
1
Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб
-
Игроки "Дженоа" установили рекорд Серии А
-
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске
-
"Рома" - "Милан": онлайн видеотрансляция матча Серии А
-
Пулишич повторил достижение Дэмпси 7-летней давности
-
"Севилья" включилась в борьбу за трансферную цель "МЮ", "Милана" и "Интера"
-
Хавбек "Тамбова" установил рекорд РПЛ
-
На случай тотальных тренерских рокировок: ТОП-10 специалистов, которые сидят без работы. Часть 2
-
2
Главные новости дня: 26 октября
-
"Атлетико" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Дженоа" – "Брешия" - 3:1 (видеообзор матча)
-
1
Мюллер не уйдёт из "Баварии" зимой
-
1
Кампос: "Встреча Моуринью и Мбаппе в Мадриде неизбежна"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|2
|Ростов
|14
|29
|3
|Локомотив Москва
|13
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11