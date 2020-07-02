"Спартак" показал, как готовится к матчу с "Тамбовом"

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"Спартак" показал, как готовится к матчу с "Тамбовом"

"Спартак" в инстаграме показал снимки с тренировки "красно-белых". Команда готовится к матчу 26-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Матч состоится 4 июля на "Открытие Арена". Ранее сообщалось, что в этой встрече не будет использован ВАР.

"Спартак" занимает 6 место в 32 баллами в турнирной таблице РПЛ. 

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