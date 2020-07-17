"Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России
"Спартак" на своем ютуб-канале показал, как готовится к матчу Кубка России с "Зенитом".
В ролике клуб показал, как футболисты выполняют беговые упражнения и удары по воротам Александра Максименко на тренировочной базе в Тушино.
Встреча состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
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|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
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|Сочи
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|27
|10
|Уфа
|22
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|22
|25
|12
|Тамбов
|22
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|13
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