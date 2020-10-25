"Спартак" показал, как игроки смотрят бой Хабиба с Гейджи
Московский "Спартак" после победного матча РПЛ против "Краснодара" (1:3) задержался, чтобы посмотреть бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
В этой встрече победу одержал Хабиб, посвятивший успех умершему летом отцу Абдулманапу, который был болельщиком "Спартака".
"Спартак" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 31 октября на своем поле с "Ростовом".
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