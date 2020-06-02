"Спартак" показал, как игроки занимаются физическими упражнениями

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном канале в YouTube опубликовала видео физических упражнений футболистов.

Игроки занимались пробежкой, работали с мячом и специальными ограничителями.

После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир возобновится 19 июня.

Первый матч после возобновления сезона "Спартак" проведет 20 июня на выезде с тульским "Арсеналом". От зоны еврокубков "красно-белые" отстают на восемь очков.

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