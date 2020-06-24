"Спартак" показал, как команда готовится к матчу РПЛ с "Уфой"
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик с тренировки команды, которая продолжает подготовку к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой".
"Красно-белые" продолжают готовиться к матчу против "Уфы". Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу", - говорится в официальном Twitter "Спартака".
Красно-белые продолжают готовиться к матчу против «Уфы»— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 24, 2020
Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу #СпартакУфа #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/RQRUNsnLKo
Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 27 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 23 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. "Уфа" с 30 очками находится на восьмой позиции. В первом круге башкирский клуб на своем поле обыграл "красно-белых" со счетом 1:0.
Не пропустите: "Хороший вызов". Вадим Евсеев высказался о предстоящем матче РПЛ со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22