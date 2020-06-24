"Спартак" показал, как команда готовится к матчу РПЛ с "Уфой"

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"Спартак" показал, как команда готовится к матчу РПЛ с "Уфой"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик с тренировки команды, которая продолжает подготовку к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой".

"Красно-белые" продолжают готовиться к матчу против "Уфы". Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу", - говорится в официальном Twitter "Спартака".

Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 27 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 23 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. "Уфа" с 30 очками находится на восьмой позиции. В первом круге башкирский клуб на своем поле обыграл "красно-белых" со счетом 1:0.

Не пропустите: "Хороший вызов". Вадим Евсеев высказался о предстоящем матче РПЛ со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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