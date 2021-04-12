"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)

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"Спартак" на своем ютуб-канале разместил видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива".

В одном из эпизодов ролика можно увидеть, как начальник команды "Локомотива" Станислав Сухина выходит из судейской комнаты незадолго до начала дерби.

Напомним, любое общение представителей клубов с судейской бригадой строго запрещено, поэтому на произошедшее обратили внимание в РФС.

"Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба", – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В матче, который завершился поражение "красно-белых" со счетом 0:2, бригадой во главе с Кириллом Левниковым было принято несколько спорных решений.