"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)
Фото: Твиттер @sportexpress
"Спартак" на своем ютуб-канале разместил видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива".
В одном из эпизодов ролика можно увидеть, как начальник команды "Локомотива" Станислав Сухина выходит из судейской комнаты незадолго до начала дерби.
Напомним, любое общение представителей клубов с судейской бригадой строго запрещено, поэтому на произошедшее обратили внимание в РФС.
"Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.
Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба", – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
В матче, который завершился поражение "красно-белых" со счетом 0:2, бригадой во главе с Кириллом Левниковым было принято несколько спорных решений.
Читать также: "Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" на выезде не смог переиграть "Брайтон"
-
"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами
-
"Хоффенхайм" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего
-
Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ
-
Почеттино: "В матче с "Баварией", произойти может все, что угодно"
-
Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
-
Орлов - о Малкоме: "Три буквы тащат его вниз"
-
Мюллер поделился планом на игру против ПСЖ
-
Томас Тухель поделился мнением о предстоящей игре с "Порту"
-
"Вест Бромвич" дома разгромил "Саутгемптон"
-
"Бавария" стала очередным топ-клубом, которым интересен Хвича Кварацхелия
-
Стало известно, где пройдет финал Кубка России
-
"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)
-
ЦСКА без проблем обыграл "Ротор"
-
Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава"
-
После матча с "МЮ" Сон подвергся расистским оскорблениям в интернете
-
Флик высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
"Бавария" показала процесс восстановления Левандовски
-
Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца
-
Зиеш может уйти из "Челси"