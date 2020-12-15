"Спартак" показал, как проходит реабилитация Соболева после операции на колене

Теги спартак москваалександр соболев

"Спартак" показал, как проходит реабилитация Соболева после операции на колене

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео тренировки нападающего Александра Соболева.

"Красно-белые" сообщили, что 23-летний футболист приступил к следующему этапу реабилитации - беговой работе на поле.

Напомним, что 23 ноября форварда прооперировали в Риме в связи с блокадой коленного сустава.

В этом сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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