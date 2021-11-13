"Спартак" показал, как Промес убирал снег перед тренировкой
Фото твиттер "Спартака"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес помог персоналу клуба в уборке тренировочного поля.
29-летний голландец лопатой чистил газон от снега.
"Расчистка снега - идеальная разминка перед тренировкой. Промес подтвердит", подписала фото футболиста пресс-служба "красно-белых".
Расчистка снега – идеальная разминка перед тренировкой @QPromes подтвердит pic.twitter.com/0bwdGTCa6b— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 12, 2021
В текущем сезоне Промес сыграл за "Спартак" 13 матчей и забил 5 голов.
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