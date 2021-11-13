"Спартак" показал, как Промес убирал снег перед тренировкой

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"Спартак" показал, как Промес убирал снег перед тренировкой

Фото твиттер "Спартака"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес помог персоналу клуба в уборке тренировочного поля.

29-летний голландец лопатой чистил газон от снега.

"Расчистка снега - идеальная разминка перед тренировкой. Промес подтвердит", подписала фото футболиста пресс-служба "красно-белых".

В текущем сезоне Промес сыграл за "Спартак" 13 матчей и забил 5 голов.

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