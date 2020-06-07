"Спартак" показал, как тренируется Зелимхан Бакаев, который выздоровел от коронавируса

Теги спартак москвазелимхан бакаев

"Спартак" показал, как тренируется Зелимхан Бакаев, который выздоровел от коронавируса

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев выздоровел от коронавируса и приступил к тренировкам.

Пресс-служба "красно-белых" на официальном канале клуба в YouTube показала, как футболист готовится к возобновлению сезона.

В нынешнем сезоне 23-летний Бакаев провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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