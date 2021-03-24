"Спартак" показал, как Зобнин, Крал и Понсе восстанавливаются после травм

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"Спартак" показал, как Зобнин, Крал и Понсе восстанавливаются после травм

Фото: твиттер "Спорт-Экспресс"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик о ходе восстановления после травм полузащитников Романа Зобнина, Алекса Крала и Эсекьеля Понсе.

"Зоба, Крал и Понсе, не поехавшие в свои сборные из-за повреждений, сейчас восстанавливаются на базе в Тушине", - говорится в официальном Twitter "Спартака".

В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел 27 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Крала четыре голевых паса в 24 поединках. 23-летний Понсе принял участие в 23 матчах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

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