"Спартак" показал, как Зобнин, Крал и Понсе восстанавливаются после травм
Фото: твиттер "Спорт-Экспресс"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик о ходе восстановления после травм полузащитников Романа Зобнина, Алекса Крала и Эсекьеля Понсе.
"Зоба, Крал и Понсе, не поехавшие в свои сборные из-за повреждений, сейчас восстанавливаются на базе в Тушине", - говорится в официальном Twitter "Спартака".
Зоба, Крал и Понсе, не поехавшие в свои сборные из-за повреждений, сейчас восстанавливаются на базе в Тушине— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 23, 2021
Ждём возвращения парней на поле pic.twitter.com/CGMJsmUWPw
В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел 27 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Крала четыре голевых паса в 24 поединках. 23-летний Понсе принял участие в 23 матчах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.
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