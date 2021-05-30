"Спартак" показал лучшие моменты Титова в честь его 45-летия

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" выпустил видео в честь 45-летия Егора Титова.

"Егор Титов забивал такие важные голы, приносившие нам чемпионство, серебряные медали и исторические победы в Лиге Чемпионов. Вспоминаем лучшие моменты #9 в "Спартаке", - написали в пресс-службе клуба.

Егор Титов забивал такие важные голы, приносившие нам чемпионство, серебряные медали и исторические победы в Лиге чемпионов ⚽



Вспоминаем лучшие моменты #9 в «Спартаке» ⚪ pic.twitter.com/pAZBmiO0rw — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 29, 2021

Напомним, что Титов выступал за "красно-белых" с 1983 по 2008 год.

Читайте также: Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru