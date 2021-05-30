"Спартак" показал лучшие моменты Титова в честь его 45-летия

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"Спартак" показал лучшие моменты Титова в честь его 45-летияФото: твиттер "Спартака"

"Спартак" выпустил видео в честь 45-летия Егора Титова.

"Егор Титов забивал такие важные голы, приносившие нам чемпионство, серебряные медали и исторические победы в Лиге Чемпионов. Вспоминаем лучшие моменты #9 в "Спартаке", - написали в пресс-службе клуба.

Напомним, что Титов выступал за "красно-белых" с 1983 по 2008 год.

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