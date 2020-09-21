"Спартак" показал лучшую серию с 2011 года, забив в 12 официальных матчах подряд

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"Спартак" показал лучшую серию с 2011 года, забив в 12 официальных матчах подряд

"Спартак" показал лучшую результативную серию с 2011 года.

В матче 8-го тура чемпионата России "красно-белые" забили два безответных гола в ворота "Рубина".

Таким образом, "Спартак" забивает хотя бы один гол в 12 официальных матчах подряд. Это лучшая серия команды за последние 9 лет.

После 8 туров РПЛ "красно-белые" с 17 очками занимают 2 место.

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