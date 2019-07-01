"Спартак" показал моменты, которые не попали в трансляцию матча с ЦСКА

Теги спартак москвацска москва

"Спартак" показал моменты, которые не попали в трансляцию матча с ЦСКА

Московский "Спартак" выпустил видео связанное с вчерашней игрой с ЦСКА.

На видео показаны моменты, которые не вошли в телевизионную трансляцию матча.

Напомним, что поединок в рамках Кубка "Париматч Премьер" завершился победой "Спартака" со счетом 3:1.

Читайте также: Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед"

Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов