"Спартак" показал моменты, которые не попали в трансляцию матча с ЦСКА
Московский "Спартак" выпустил видео связанное с вчерашней игрой с ЦСКА.
На видео показаны моменты, которые не вошли в телевизионную трансляцию матча.
Напомним, что поединок в рамках Кубка "Париматч Премьер" завершился победой "Спартака" со счетом 3:1.
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