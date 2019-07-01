"Спартак" показал моменты, которые не попали в трансляцию матча с ЦСКА

Московский "Спартак" выпустил видео связанное с вчерашней игрой с ЦСКА.

На видео показаны моменты, которые не вошли в телевизионную трансляцию матча.

Напомним, что поединок в рамках Кубка "Париматч Премьер" завершился победой "Спартака" со счетом 3:1.

Читайте также: Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч. | http://soccernews.ru