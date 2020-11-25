"Спартак" показал новый образ Джордана Ларссона

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"Спартак" показал новый образ Джордана Ларссона

"Спартак" в твиттере показал новый имидж форварда Джордана Ларссона. Футболист вернул старую прическу.

"Вы просили! Ждали! Хотели! Возвращение той самой причёски Джорди", - говорится в соцсети клуба.


В "Спартаке" Ларссон выступает с лета 2019 года, куда перебрался из "Норчепинга" за 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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